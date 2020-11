Calciomercato Milan, Castillejo torna in Spagna: colpo a zero

Il Milan è pronto a cedere Samu Castillejo. Lo spagnolo non sembra rientrare più nei piani del club rossonero: Siviglia e Atletico Madrid sulle sue tracce. Ecco il sostituto

Avvio di stagione non proprio esaltante per Samu Castillejo. L’esterno d’attacco spagnolo fatica a trovare la forma migliore e quando è stato chiamato in causa da Stefano Pioli ha ampiamente deluso le attese.

L’ex Villarreal ha così perso il posto da titolare: sulla destra, per le partite più importanti, il mister si è affidato ad Alexis Saelemaekers. La crescita continua di Brahim Diaz e l’acquisto di Hauge non aiutano Castillejo che potrebbe avere sempre meno spazio e trovarsi sempre più fuori dal progetto Milan.

Dalla Spagna, Fichajes.net è convinto che il club rossonero sia pronto a mettere l’ex Villarreal sul mercato: Castillejo avrebbe i giorni contati a Milanello e l’obiettivo di Maldini sarebbe quello di sostituirlo con Florian Thauvin.

Via Castillejo, ecco Thauvin

Il francese è da tempo sul taccuino della dirigenza del Diavolo. Il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno lo rende un’opportunità da cogliere al volo. Possibile che il Milan decida di anticipare l’arrivo del calciatore versando un indennizzo al Marsiglia, proprietario del suo cartellino.

Per Samu Castillejo si potrebbero aprire le porte della Liga. L’ex Villarreal piace davvero a diverse squadre e Atletico Madrid e Siviglia – si legge sul portare – sono pronte a formulare un’offerta al Milan per il 25enne.

