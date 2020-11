Calciomercato Milan, piace ancora Emerson: duello con l’Everton

Il terzino brasiliano piace molto sia al Milan che all’Everton, con la forte concorrenza del club di Carlo Ancelotti.

Un obiettivo per la difesa del Milan che continua ad andare di moda è certamente il brasiliano Emerson Royal.

Si tratta di un terzino destro classe ’99, in forza al Betis Siviglia ma di proprietà Barcellona. Il laterale a fine stagione lascerà il club andaluso per tornare in Catalogna, ma con poche speranze di rimanervi.

Secondo il portale Todofichajes.com, il Milan sarebbe ancora sulle sue tracce, visto che l’idea di acquistare un altro terzino al posto di Andrea Conti non è ancora saltata.

Molto dipenderà da due fattori: il primo riguarda la concorrenza dell’Everton, la squadra di Carlo Ancelotti che sembra essersi messa sulle tracce di Emerson, come futuro innesto in difesa.

Alcune sirene dalla Premier League indicano infatti l’Everton in pole per l’acquisto del terzino sudamericano, per i sondaggi delle ultime settimane.

L’altra questione da capire per il Milan è sul futuro di Diogo Dalot. Il terzino del Manchester United è in prestito secco, dunque se dovesse lasciare Milanello andrebbe sostituito, magari proprio con l’innesto di Emerson. Altrimenti il Milan potrebbe pensare di trattenere il portoghese e lasciar perdere la trattativa per il classe ’99.

