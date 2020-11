Calciomercato Milan, dalla Germania: occhi su Thuram

Marcus Thuram piace a mezza Europa. Il figlio d’arte è finito sul taccuino del Milan, che dovrà lottare con le big.

Tutti pazzi per Marcus Thuram. Il figlio d’arte è finito già sul taccuino di diverse big europee, come scritto dal quotidiano tedesco Bild.

L’attaccante del Borussia Möchengladbach è considerato un vero e proprio talento in ascesa, tra i calciatori con la media-voto più alta dell’attuale campionato di Bundesliga.

Davvero tante le società interessate a Thuram. In primis Inter e Real Madrid, che si sono trovate di fronte il talento francese nel girone di Champions League. In particolare i madrileni sono stati colpiti due volte dal classe ’97.

Di recente anche Juventus, Barcellona e Manchester City avrebbero messo gli occhi su Thuram, come rinforzo per il proprio attacco in vista della prossima stagione.

E l’ultimo club in ordine di tempo ad essersi inserito in questa costosa corsa è proprio il Milan. I rossoneri seguono con attenzione tutti i talenti internazionali in circolazione e gli scout avrebbero segnalato Thuram come vero e proprio gioiello del momento.

Si prospetta un’asta internazionale per il francese, che ha già una valutazione superiore ai 35 milioni di euro. Thuram inoltre è un calciatore molto duttile, visto che può giocare come ala, seconda punta o centravanti senza troppi problemi.

