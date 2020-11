Ibrahimovic e Pioli, missione recupero: l’obiettivo di Pioli

Stefano Pioli conta di avere Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic al 100% al termine della sosta nazionali, quando il Milan avrà impegni difficili.

La sosta arriva al momento giusto. Il Milan nelle ultime partite ha avuto qualche difficoltà in più a causa della stanchezza accumulata dai tanti impegni. Un po’ di pausa, almeno per coloro che non andranno in nazionale, è utile.

Tra coloro che rimangono a Milanello ci sono dei pezzi da novanta come Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Il centravanti svedese ha ammesso di aver bisogno di riposare, mentre il croato è rientrato da poco da un infortunio e ora potrà migliorare la sua condizione fisica.

Pioli vuole Ibrahimovic e Rebic al 100%

Oggi il quotidiano Tuttosport mette in evidenza che la pausa sarà importante proprio per riportare al 100% due giocatori fondamentali come Ibrahimovic e Rebic. Stefano Pioli ha questa missione in vista degli impegnativi match che ci saranno alla ripresa. Subito da affrontare due trasferte insidiose come Napoli e Lille.

L’allenatore del Milan ha concesso tre giorni di riposo prima di ripartire con gli allenamenti a Milanello. Giovedì si tornerà a lavorare per farsi trovare pronti per quando riprenderanno Serie A ed Europa League.

Ibrahimovic è leader e trascinatore della squadra. Oltre ad aver speso tante energie fisiche, ne ha spese molte anche a livello mentale. Sente la responsabilità di dover guidare un gruppo costituito soprattutto da giovani che fanno tanto affidamento su di lui. Il break sarà certamente utile a Zlatan.

La Croazia ha risparmiato a Rebic la convocazione ed è un fatto molto positivo. L’ex attaccante dell’Eintracht Francoforte avrà tempo di lavorare a Milanello per ritrovare la forma fisica migliore. Nella passata stagione è stato spesso decisivo e averlo al 100% può dare una marcia in più al Milan, che in fase offensiva non deve affidarsi solamente a Ibra. I gol del croato sono mancati, causa infortunio, e Pioli spera di ritrovarli alla ripresa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Sacchi: “Milan, Scudetto a una condizione. Ibra? Personalità da controllare”