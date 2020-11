Calciomercato Milan, colpo in attacco: offerto Castillejo

Il Milan per arrivare a Florian Thauvin è pronto a sacrificare Samu Castillejo. L’attaccante ex Villarreal piace in Spagna ma può finire al Marsiglia

Florian Thauvin è uno dei giocatori in cima alla lista della spesa del Milan di Maldini e Massara. L’esterno d’attacco è stato individuato come il giusto profilo per rafforzare il pacchetto avanzato.

Dalla Spagna insistono che l’idea del club rossonero sia quella di cedere Samu Castillejo, che sta faticando non poco in questa prima parte di stagione. Lo spagnolo, che tanto piace nel suo paese – Atletico Madrid e Siviglia su tutte – farebbe così spazio al giocatore del Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net l’ex Villarreal potrebbe essere offerto all’OM per arrivare a Thauvin. Ricordiamo però che nell’ultima sessione di mercato i francesi valutarono il loro giocatore 15 milioni di euro e il prossimo giugno andrà in scadenza.

La sensazione è che il Milan proverà ad anticipare la concorrenza acquistando il calciatore a gennaio, versando un indennizzo al Marsiglia. In alternativa si cercherà di chiudere il colpo per la prossima estate. Il portale spagnolo conferma che sull’esterno oltre ai rossoneri ci sono anche Leicester e Aston Villa.

