Calciomercato Milan, clamoroso Eriksen: dall’Inter al rossonero

Clamorosa indiscrezione riportata da Libero Quotidiano. Il fantasista danese potrebbe essere il nuovo rinforzo per gennaio del Milan per 12 milioni di euro

Inter e Milan potrebbero tornare a fare affari. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero Quotidiano, Christian Eriksen potrebbe restare a Milano, cambiando solamente maglia.

Non è un segreto che il danese a Conte non piaccia per nulla: l’ex Tottenham, arrivato lo scorso gennaio, sta faticando tantissimo ad imporsi e il tecnico nerazzurro sembra aver perso la pazienza.

L’idea che sta circolando sempre più con maggiore insistenza è quella di privarsi del calciatore già durante il prossimo mercato: nei salotti calcistici milanesi – si legge sul portale – circola con insistenza una voce, un clamoroso trasferimento di Eriksen dall’Inter al Milan.

Il danese 28enne in rossonero troverebbe il connazionale Simon Kjaer. Libero Quotidiano parla di una possibile cessione per almeno 12 milioni di euro. L’ostacolo sembra essere rappresentato solo dallo stipendio, troppi 7,5 milioni di euro netti a stagione percepiti attualmente.

