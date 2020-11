Calciomercato Milan, non solo Kabak e Lovato: i nomi per la difesa

Non solo Kabak e Lovato. La lista dei difensori per il Milan è più lunga: i rossoneri sono intenzionati ad acquistare un nuovo centrale a gennaio. Ecco i nomi

A gennaio il Milan farà di tutto per mettere le mani su un nuovo difensore centrale. I rossoneri non sono riusciti – la scorsa estate – a regalare un nuovo calciatore da affiancare a Kajer e Romagnoli a Stefano Pioli.

Come fatto capire da Paolo Maldini nella prossima sessione di calciomercato, il Diavolo ci proverà nuovamente. Negli ultimi giorni la corsa al centrale sembra essere orientata soprattutto verso due profili, quelli di Ozan Kabak e Mattia Lovato, entrambi classe 2000, con valutazioni simili sui 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport i nomi dell’italiano e del turco non sono, però, gli unici sul taccuino del Milan: nel mirino dei dirigenti di via Aldo Rossi ci sarebbero, infatti, anche Kristoffer Ajer, classe ’98 del Celtic, e Perr Schuurs, classe ’99 in forza all’Ajax.

Pioli vota Milenkovic

Altri due profili che non possono essere scartati, anche se il loro prezzo attualmente sembra essere più alto rispetto alla disponibilità del club, sono quelli di Milenkovic e Tomiyasu. Per il serbo, che tanto piace a Pioli, la Fiorentina non ha alcuna intenzione di scendere sotto i 40 milioni di euro; il Bologna valuta il giapponese 25/30 milioni.

Il Milan nutre qualche speranza nel vedere abbassare il prezzo di Milenkovic visto il contratto in scadenza nel 2022, che il giocatore non ha alcuna intenzione di rinnovare.

