Calciomercato Milan, occasione Depay: il futuro sembra scritto

Memphis Depay potrebbe cambiare squadra a gennaio, dato che il contratto col Lione è in scadenza. Accostato anche al Milan, ma può finire in Spagna.

Tra i giocatori in scadenza di contratto nel giugno 2021 c’è anche Memphis Depay. A più squadre fa gola l’idea di tesserarlo a parametro zero nella prossima estate.

Nonostante il Lione abbia tentato di fargli firmare il rinnovo, il giocatore è rimasto fermo sulla propria posizione: vuole andarsene. Già nella scorsa sessione di mercato era stato vicino al Barcellona, dove l’allenatore Ronaldo Koeman continua a volerlo.

Secondo quanto rivelato dal Mundo Deportivo, Depay ha già un accordo verbale per il trasferimento in maglia blaugrana. Pronto per lui un contratto di quattro anni. Depay accetta anche di adeguare il proprio ingaggio alle esigenze di bilancio del club blaugrana. L’intesa tra il giocatore e il Barcellona è totale.

Il Lione, per non perdere il 26enne olandese a parametro zero, dovrà accettare un indennizzo inferiore al suo reale valore. Ma la volontà dell’ex Manchester United è chiara: vuole il Barça. Koeman, che dovrà fare anche a meno di Ansu Fati per un po’, spera che la dirigenza blaugrana lo accontenti in vista del mercato di gennaio 2021.

Il nome di Depay è stato accostato pure a squadre italiane come Juventus, Milan e Roma. Tuttavia, il Barcellona è in pole position e dovrebbe riuscire ad assicurarsi il calciatore già nella prossima finestra invernale del calciomercato.

