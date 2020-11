Calciomercato Milan, duello con l’Inter per un difensore

Paolo Maldini e Frederic Massara puntano a rinforzare la difesa di Stefano Pioli. Il Milan può scontrarsi con l’Inter per un obiettivo.

Sicuramente nel mercato di gennaio 2021 il Milan andrà a prendere un nuovo difensore centrale, cosa che voleva fare anche nella scorsa sessione. La dirigenza è già al lavoro per studiare su quale profilo puntare.

Ovviamente ci sono più opzioni. Un piano A, un piano B e così via. Uno dei giocatori che piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara è Perr Schuurs, classe 1999 che all’Ajax ha preso il posto di ​Matthijs de Ligt. Un po’ assomiglia al centrale della Juventus, visto che è forte fisicamente e in possesso di una buona tecnica.

Mercato Milan, derby con l’Inter per Schuurs

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, anche l’Inter ha messo nel mirino Schuurs. E va aggiunto pure il Liverpool, che per diversi mesi dovrà fare a meno di Virgil van Dijk e a gennaio 2021 interverrà per prendere un nuovo difensore.

L’Ajax valuta circa 30 milioni di euro il proprio centrale, il cui contratto scade a giugno 2022. Il club olandese non vorrebbe venderlo, almeno nella prossima finestra di mercato, ma senza rinnovo sarà comunque costretto alla cessione entro la prossima estate.

Difficilmente il Milan farà un investimento oneroso a gennaio 2021. Più probabile che la società rossonera si butti su un profilo che abbia un prezzo attorno ai 15 milioni, li stessi che Maldini e Massara hanno messo sul tavolo nel finale dell’ultima sessione di mercato. Un giocatore come Schuurs può essere un obiettivo più per l’estate prossima, quando la dirigenza spera di poter contare sulla qualificazione in Champions League per avere maggiori risorse da investire.

