Dominik Szoboszlai potrebbe non approdare né al Milan né in un’altra squadra della Serie A. Il suo futuro sembra essere in Bundesliga.

In questi giorni si è parlato nuovamente del futuro di Dominik Szoboszlai, talento ungherese più volte accostato al Milan. Ha iniziato bene la stagione nel Red Bull Salisburgo e più club importanti hanno messo gli occhi su di lui.

Oltre al Milan, anche società della Premier League come Arsenal e Liverpool sono interessante al giocatore. Il prezzo da 25 milioni di euro, stabilito dalla clausola di risoluzione inserita nell’attuale contratto, è ritenuto un’opportunità importante da sfruttare già dalla prossima sessione del calciomercato.

Ma nonostante le sirene provenienti dalla Serie A e dalla Premier League, il futuro di Szoboszlai potrebbe essere in Bundesliga. Infatti, come riportato da Sport Bild, il Lipsia sta concretamente pensando di comprare il centrocampista offensivo classe 2000 a gennaio. Pronta un’offerta da 20 milioni più una percentuale su una futura rivendita.

Il Lipsia, come il Salisburgo, è di proprietà della Red Bull e pertanto un trasferimento di Szoboszlai in Germania non sorprenderebbe affatto. Altri giocatori che in passato hanno militato nella squadra austriaca sono poi approdati a Lipsia. Per il nazionale ungherese sarebbe comunque un passaggio importante della propria carriera. Una tappa “intermedia” prima di pensare di giocare per un top club europeo.

