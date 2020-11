Italia-Estonia, Calabria pronto all’esordio. Tonali c’è

A Firenze stasera si giocherà un match amichevole tra l’Italia e l’Estonia. Nell’undici iniziale degli azzurri dovrebbe esserci Tonali. Calabria pronto a subentrare

Stasera torna in campo la Nazionale italiana di Roberto Mancini. Gli azzurri, che non avranno il loro Ct in panchina per via del Covid-19, saranno guidati nel match amichevole contro l’Estonia da Evani.

La partita sarà un’occasione per vedere diverse seconde linee. L’attacco, ad esempio, sarà guidato da Lasagna, che avrà ai suo lati Bernardeschi e Grifo.

Salvo sorprese ci sarà dal primo minuto anche Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan avrà così la possibilità di mettere altro minutaggio nelle gambe, utile per convincere Mancini ma anche Stefano Pioli.

Stasera, poi, dovrebbero esserci i primi minuti in Nazionale maggiore per Davide Calabria. Il terzino destro è entusiasta per il suo esordio in azzurro, che arriva dopo un ottimo momento con la maglia del Milan.

Con l’Italia ci sono anche Donnarumma, che troverà spazio per i match di Nations League, e Alessio Romagnoli, ancora alle prese con qualche problema fisico.

Italia 4-3-3: Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

