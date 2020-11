Milan, la rivelazione: Balotelli vice Ibrahimovic

Mario Balotelli potrebbe clamorosamente tornare al Milan. La rivelazione arriva da un noto dirigente italiano.

Mario Balotelli di nuovo al Milan. Una notizia che avrebbe del clamoroso se confermata, ma che ora rimane solo come un rumors di mercato non plausibile.

Eppure il dirigente Eugenio Bianchini è sicuro. Balo può di nuovo vestire la maglia rossonera, perché ha legami forti con la città e con l’ambiente nonostante i recenti atteggiamenti fuori luogo.

Balotelli è senza squadra dopo il flop della scorsa stagione con il Brescia. Per lui si è vociferato di possibili ingaggi in Italia, al Genoa, o all’estero.

Bianchini è d.g. del Franciacorta, club della serie dilettanti nel quale Balotelli si sta allenando. Intervistato da Fanpage.it, ha rivelato: ““Ho letto dell’interessamento del Bologna e del Genoa. Ma volendo potrebbe andare bene anche all’Inter o al Milan come vice Lukaku o Ibrahimovic. Se Mario decide di fare il Mario, con le motivazioni e gli stimoli giusti, queste potrebbero essere piazze giuste per lui”.

L’ex milanista potrebbe dunque proporsi a Milan e Inter, anche se al momento non c’è nulla di concreto. In caso si tratterebbe della terza esperienza di Balotelli in rossonero, dopo gli ingaggi nel 2013 e nel 2015.

