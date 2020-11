Italia Under 21, vittoria in Islanda: decisivo Pobega

Doppietta per Pobega con la maglia azzurra. Il talento scuola Milan trascina l’Under 21 alla vittoria in Islanda.

Vittoria per l’Italia Under 21 sul campo dell’Islanda. Gli azzurrini si sono imposti di misura nel match valido per le qualificazioni europee.

2-1 il risultato finale, con un unico protagonista: Tommaso Pobega. Il centrocampista scuola Milan, oggi in prestito allo Spezia, ha realizzato una splendida doppietta che ha annichilito le resistenze degli islandesi.

Pobega è andato a segno al 35′, con un sinistro secco dal limite dell’area, portando in vantaggio l’Italia. Risposta dei padroni di casa al 63′ con Wilumsson, ma a decidere il match è ancora il classe ’99 nel finale, con un diagonale reso imparabile da una deviazione fortuita.

Al match di Reykjavik hanno preso parte anche il difensore rossonero Matteo Gabbia, con la fascia di capitano al braccio, e il possibile obiettivo del mercato Milan, ovvero Matteo Lovato, stopper del Verona.

