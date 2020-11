Calciomercato Milan, Hauge chiesto in prestito: la situazione

Il Milan sta valutando il futuro del giovane talento norvegese Jens-Petter Hauge: per lui sono già arrivate diverse proposte.

Un gol al Celtic Glasgow e tante belle parole. Così si è presentato Jens-Petter Hauge, uno degli ultimi nuovi arrivati in casa Milan.

L’attaccante classe ’99, proveniente dal Bodoe Glimt, ha dimostrato già parte del suo talento, anche se finora non ha ricevuto grande spazio.

Un po’ la concorrenza offensiva, un po’ anche la positività recente al Covid-19 hanno frenato l’ascesa rapida di Hauge, considerato in patria già un idolo.

Intanto secondo Calciomercato.com alcuni club, sia italiani che esteri, avrebbero tentato il Milan. Già sono giunte diverse proposte di prestito per Hauge, con la possibilità per lui di partire a gennaio per giocare con continuità.

Il Milan però ha deciso: tutte rispedite al mittente le offerte per Hauge, che resterà dunque a disposizione di mister Pioli anche nella seconda parte di stagione.

Secco no dei rossoneri per la partenza, anche solo temporanea, del norvegese. Inoltre Pioli pare avere una nuova idea tattica per Hauge: schierarlo come esterno destro offensivo, da alternativa a Saelemaekers, visto che a sinistra la concorrenza è spietata.

