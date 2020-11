Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Brescia: preso il difensore

Colpo del Milan per la difesa in vista del 2021. Sembra tutto fatto per l’arrivo dal Brescia di Cistana.

La ricerca di un difensore giovane e promettente per il futuro del Milan sembra essersi conclusa, almeno secondo le ultimissime indiscrezioni. I rossoneri avrebbero chiuso per l’acquisto del centrale Andrea Cistana del Brescia, secondo quanto riportato da Seriebnews.

Secondo queste voci, i rossoneri avrebbero concluso la trattativa grazie agli ottimi rapporti con Massimo Cellino. In estate le parti hanno concluso con serenità l’affare Sandro Tonali e quindi si è instaurato un’ottima sinergia fra i due club lombardi. Per questo, vista la necessità di Pioli di avere un nuovo difensore, Maldini e Massara avrebbero deciso di pescare in casa delle Rondinelle.

Milan, preso Cistana: ecco quando arriverà

Il Milan seguiva Cistana già dallo scorso anno, quando il giovane difensore bresciano ha fatto le sue prime apparizioni in Serie A, disputando tutto sommato un’ottima stagione.

Cistana è persino arrivato a toccare con mano l’aria della Nazionale maggiore italiana, quando il c.t. Mancini lo inserì nella lista dei convocati per i match di qualificazione europea contro Bosnia ed Armenia.

Un calciatore di cui si parla un gran bene, anche se attualmente è fermo per un infortunio al ginocchio, che dovrebbe farlo tornare in campo entro la fine dell’anno.

Ma quando sbarcherà Cistana a Milanello? Pare che l’ufficialità del trasferimento dovrebbe arrivare a gennaio, ma il difensore si sposterà verso il club rossonero solo nell’estate 2021.

Il piano del Milan è quello di chiudere l’affare ma lasciare il 23enne stopper a Brescia per altri sei mesi, così da avere tutto il tempo di tornare in forma e recuperare ritmo e minutaggio.

Possibile così che la squadra di Pioli possa accontentarsi fino al termine della stagione dei suoi attuali difensori, per poi arricchire il reparto con Cistana.

LEGGI ANCHE -> MUSACCHIO, RIENTRO VICINO