Tuttosport – Ahmedhodzic convince gli osservatori: la mossa del Milan

Il difensore svedese Ahmedhodzic avrebbe ottenuto consensi tra i talent scout rossoneri. Può diventare un obiettivo.

Il prossimo difensore del Milan potrebbe essere una sorta di emulo di Zlatan Ibrahimovic, poiché di nazionalità svedese ma di origini bosniache.

Stiamo parlando di Anel Ahmedhodzic, stopper classe ’99 che ha in comune con Ibra anche la città di nascita e la squadra in cui milita attualmente, ovvero il Malmö.

Da settimane gli osservatori rossoneri si sarebbero messi sulle tracce di Ahmedhodzic, viaggiando in Svezia per visionarlo da vicino e stilare un report per la dirigenza di via Aldo Rossi.

Secondo Tuttosport sarebbero giunti pareri molto positivi nei riguardi del centrale scandinavo. I talent scout lo hanno seguito nelle ultime giornate di campionato come titolarissimo nella difesa del Malmö accanto al veterano Lasse Nielsen.

Il Milan è dunque pronto a preparare la mossa decisiva. I rossoneri vogliono bissare il colpo Hauge, effettuato a fine mercato scorso in Norvegia, quando bastarono 2-3 giorni di abboccamenti e trattative per portare l’attaccante a Milanello.

In vista del mercato di gennaio il tutto potrebbe replicarsi con Ahmedhodzic. In questo caso però il Milan deve agire ancora più in fretta, visto che il Chelsea (fonte The Sun) da tempo segue le vicende e la crescita del 21enne svedese.

