Rinnovo Donnarumma: la richiesta ufficiale al Milan

Entrerà a breve nel vivo la trattativa per il rinnovo di Gigio Donnarumma, ma c’è sicuramente molto da lavorare per l’accordo.

Entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come riferito già da Paolo Maldini, il Milan sta sfruttando la sosta per le nazionali per accelerare i tempi.

Non sarà una trattativa semplice. Come riportato da Sportmediaset, il portiere rossonero avrebbe lanciato la sua prima richiesta ufficiale per prolungare il contratto.

Si tratta di 10 milioni netti a stagione richiesti da Donnarumma e dal suo agente Mino Raiola. Cifra molto alta, che farebbe diventare il classe ’99 rossonero il secondo calciatore più pagato della Serie A dopo l’inarrivabile Cristiano Ronaldo.

La proposta non piace certamente ai vertici del Milan, che puntano a non esagerare sui costi del monte-ingaggi. Donnarumma attualmente percepisce già 6 milioni netti a stagione e i rossoneri sarebbero pronti ad aumentare al massimo fino a 7,5 più bonus annui.

Il compromesso è sempre lo stesso: l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto. Raiola sarebbe disposto ad abbassare le pretese sull’ingaggio di Gigio ma in cambio pretende una clausola di svincolo intorno ai 30-40 milioni di euro.

