Sportmediaset – Milan, non si molla Maksimovic: la situazione

Nikola Maksimovic è ancora uno degli obiettivi principali per la difesa del Milan. Se ne parlerà a gennaio concretamente.

Ad oggi l’obiettivo numero uno del Milan in vista della sessione di mercato di gennaio è rinforzare la propria difesa.

I rossoneri hanno bisogno di un nuovo centrale difensivo, dando per scontato che elementi come Duarte o Musacchio difficilmente saranno utili alla causa in futuro.

Secondo la redazione di Sportmediaset tra i profili più seguiti resta quello di Nikola Maksimovic. Per diversi motivi il difensore serbo del Napoli è considerato un colpo ideale nel mercato di riparazione.

Calciomercato Milan, Maksimovic a gennaio o a giugno?

Il serbo, che a giorni compirà 29 anni, è considerato uno degli elementi pronti ormai a lasciare Napoli nel 2021, complice il contratto in scadenza già al prossimo giugno.

Maksimovic è rimasto per aiutare la squadra di Gennaro Gattuso, ma molto probabilmente è destinato a cambiare aria. Il Milan, come ammesso da Claudio Raimondi, è una delle piste più concrete nel futuro dell’ex Torino e Spartak.

Doppia opzione per la banda di Stefano Pioli. La prima è quella di spingere per l’acquisto immediato di Maksimovic, già nella sessione invernale. A questo punto il Milan dovrebbe proporre al Napoli un’operazione onerosa, da almeno 8-10 milioni, per assicurarsi il serbo immediatamente.

L’alternativa è bloccarlo per la prossima stagione, quando Maksimovic arriverebbe a costo zero, al termine del suo contratto con il Napoli. Ma i rossoneri dovrebbero muoversi rapidamente e trovare l’ok del difensore e dei suoi agenti a livello di ingaggio.

Assieme a Cistana, Kabak e Simakan dunque Maksimovic potrebbe seriamente essere uno degli obiettivi chiari e realistici per rimpolpare la difesa del Milan nel nuovo anno.

