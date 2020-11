Report, inchiesta su Elliott: “Chi controlla davvero il Milan?”

Inchiesta del noto programma televisivo Rai sulla proprietà Milan. Report cerca chiarezza sul ruolo del fondo Elliott Management.

Il noto programma televisivo Report lunedì manderà in onda su Rai Tre un servizio di approfondimento sulla proprietà del Milan.

L’inchiesta riguarda il fondo Elliott Management che, secondo le ricerche effettuate dalla redazione della trasmissione, non sarebbe realmente a capo dell’A.C. Milan.

Invece della famiglia Singer, pare che i veri padroni del club rossonero siano i consiglieri di amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. I due finanzieri agirebbero alle spalle di Elliott e sarebbero i veri fondatori di Project Redblack, la società controllante con sede in Lussemburgo.

Il servizio sul Milan andrà in onda lunedì prossimo in prima serata su Rai Tre. All’interno si parlerà non solo della gestione finanziaria del club, ma anche del progetto stadio assieme all’Inter e di alcune accuse di riciclaggio dietro agli affari rossoneri.

Chi sono i veri proprietari del #Milan?

Tutti parlano di Fondo Elliott, ma #Report è in grado di svelare in esclusiva chi detiene la maggioranza del club: i due consiglieri d’amministrazione Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione

