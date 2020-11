Calciomercato Milan, colpo Thuram: parla il padre

Lilian Thuram – intervistato da La Stampa – ha parlato del futuro del figlio Marcus, finito nel mirino del Milan. Ecco le parole dell’ex difensore del Parma

Marcus Thuram è tra i calciatori accostati al Milan in questi ultimi giorni. L’attaccante francese sta facendo bene con la maglia del Borussia Monchengladbach, attirando le attenzioni di diversi club.

I rossoneri però non sono gli unici sulle sue tracce. Anche Juventus e Real Madrid hanno mostrato interesse per il figlio d’arte. Strapparlo al club di Bundesliga non sarà facile: servono almeno 30 milioni di euro per acquistare il giocatore.

In merito al futuro di Thuram, si è espresso il padre Lilian, intervenuto ai microfoni de La Stampa: “Consiglierebbe un approdo in Serie A a Marcus? Bisogna lasciare ai figli le loro scelte“.

