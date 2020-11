Futuro Eriksen, niente Milan: via allo scambio

Il futuro di Christian Eriksen è davvero tutto da scrivere. Il fantasista danese è stato accostato in questi giorni al Milan ma potrebbe essere ceduto in Francia, al Psg

Futuro tutto da scrivere per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, nelle ultime ore, ha manifestato tutto il suo malumore per la situazione che sta vivendo all’Inter. L’ex Tottenham sperava di essere un protagonista con la maglia nerazzurra ma da quando è arrivato a gennaio, così non è stato. Antonio Conte fatica a dargli fiducia e dopo solo un anno Eriksen potrebbe lasciare l’Inter.

Tra le possibili destinazioni ci sarebbe anche il Milan, che è alle prese con il rinnovo per nulla facile di Hakan Calhanoglu. Ma le squadre accostate al campione danese sono davvero tante: si è parlato di Juventus, Napoli ma anche di Real Madrid e di un clamoroso ritorno a Londra, proprio al Tottenham.

Un’ultima idea è legata al Psg: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in edicola stamani, l’Inter potrebbe lavorare con i francesi ad uno scambio con Leandro Parades.

Il giornale precisa che difficilmente l’affare potrà essere impostato sulla base di uno scambio di prestiti, visto che la società nerazzurra, ha deciso di privarsi dei propri calciatori solo a titolo definitivo.

