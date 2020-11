Calciomercato Milan, il Real piomba su Szoboszlai

Concorrenza sempre più agguerrita per Dominik Szoboszlai. Il talento magiaro è da tempo finito nel mirino del Milan ma adesso piace anche al Real Madrid

Dominik Szoboszlai rischia di diventare un rimpianto per il Milan. Il centrocampista del Salisburgo anche ieri si è reso protagonista di un grande gol con la sua Ungheria, trascinata ai prossimi Europei.

Il 20enne è da tempo nel mirino del club rossonero, che provò a portarlo a Milano già lo scorso gennaio, quando al comando c’erano ancora Boban. In estate se ne è parlato tanto ma alla fine le scelte societarie sono state altre e Szoboszlai è rimasto in Austria, dove ha continuato a segnare e a crescere.

Impossibile non passare inosservato: il giocatore è sempre più una ghiotta occasione da cogliere; la clausola rescissoria di 25 milioni di euro, presente nel suo contratto, ha fatto drizzare le antenne a diversi importanti club. Il Lipsia continua a tenerlo d’occhio, così come i rossoneri, ma As – in edicola stamani – riporta dell’interessamento anche del Real Madrid, che si va ad aggiungere a quello dell’Arsenal.

Camba il futuro di Brahim Diaz?

Si preannuncia una sessione di mercato davvero calda: un approdo del magiaro nella Capitale spagnola potrebbe disegnare scenari interessanti legati a Brahim Diaz. E’ evidente che se i blancos dovessero decidere di puntare su Szoboszlai, per il talento spagnolo potrebbe esserci un futuro lontano da Madrid e il Milan è pronto a cogliere l’occasione. Il prezzo fissato per Brahim Diaz, guarda caso, è lo stesso della clausola di Szoboszlai.

