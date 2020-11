Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: Maldini paga la clausola

Sembra proprio che il Milan abbia un accordo di massima per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo.

La stampa spagnola oggi ha pubblicato una notizia bomba, che se confermata rappresenterebbe un grande colpo per il futuro del Milan.

Pare che i rossoneri, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, abbiano trovato l’accordo di massima con l’entourage di Dominik Szoboszlai.

Il centrocampista classe 2000 del Salisburgo è da settimane un obiettivo dichiarato del Milan. Ma di recente è stato accostato e seguito da diversi club di alto rango internazionale.

Stampa spagnola sicura: il Milan ha in pugno Szoboszlai!

Una news importante che riguarda principalmente l’accordo contrattuale tra le parti. Il Milan avrebbe convinto Szoboszlai ed i suoi agenti di essere la soluzione migliore per il proprio futuro.

Il talentuoso calciatore, che ha trascinato l’Ungheria alla qualificazione di EURO 2020, pare sempre essere stato tentato dall’opzione rossonera, nonostante i recenti rumors su Premier League e Liga spagnola.

Inoltre Paolo Maldini sarebbe pronto a pagare la nota clausola rescissoria da 25 milioni di euro, una cifra importante ma decisamente conveniente, visto che Szoboszlai ad oggi è considerato già un top-player di prospettiva.

Tutto fatto, o quasi, dunque in favore dei rossoneri. Al terzo tentativo il Milan potrebbe dunque chiudere per il talento ungherese, dopo aver sfiorato il suo ingaggio a gennaio scorso e durante l’ultima sessione estivo-autunnale.

Affare da definire per il mercato di riparazione, ma non è escluso che Szoboszlai sbarchi a Milanello soltanto a fine stagione, magari al posto di Hakan Calhanoglu. Il rinnovo del turco è ancora in bilico, ma l’acquisto eventuale del ventenne potrebbe agevolarne la partenza.

