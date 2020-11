Frecciata dall’Hellas Verona: “Sassuolo più temibile del Milan”

Le parole di Federico Ceccherini, difensore dell’Hellas Verona, che considera il Sassuolo più pericoloso del Milan e della Juventus.

Domenica scorsa il Milan ha pareggiato 2-2 in casa, a San Siro, contro l’Hellas Verona. I gialloblu sono andati sul 2-0 nella prima mezz’ora di partita, poi però i rossoneri sono riusciti a rimontare all’ultimo respiro con una rete di Zlatan Ibrahimovic, di testa.

Federico Ceccherini, difensore dell’Hellas, intervenuto a L’Arena, ha lanciato una frecciatina ai rossoneri e anche alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni sul prossimo match dei suoi contro il Sassuolo, in programma all’ottava giornata di campionato: “La formazione di De Zerbi è molto forte, pratica un gioco molto alto basato sul possesso palla. Per certi versi è un avversario più temibile di Juve e Milan“.

Dichiarazioni che hanno fatto velocemente il giro del web e dei social in questi ultimi giorni. In effetti, il Milan domenica scorsa ha dominato in lungo e in largo a San Siro e, alla fine, ha meritato ampiamente il pareggio. L’Hellas ha fatto una buona prova ma ad oggi, nonostante la pericolosità evidente del Sassuolo, il Milan resta una squadra di un livello superiore.

Provocazione o pensiero reale? Questo non lo sappiamo, e probabilmente non lo sapremo mai. Di certo l’Hellas deve fare attenzione al Sassuolo, squadra davvero molto forte e che gioca un buon calcio. Ma il Milan, in testa alla classifica, in questo momento rappresenta una gatta da pelare per qualsiasi club.