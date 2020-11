Napoli, infortunio al polso per Osimhen: Milan a rischio

Infortunio per Victor Osimhen in Nazionale, l’attaccante rischia di saltare Napoli-Milan alla ripresa del campionato.

In queste ore sono arrivate notizie poco confortanti per Gennaro Gattuso. Nel corso di Nigeria-Sierra Leone, infatti, Victor Osimhen è stato costretto a lasciare il campo in barella per un infortunio alla mano. Stando alle prime ricostruzioni provenienti dall’Africa, l’attaccante si sarebbe rotto il polso, ma questo è ancora da confermare.

Il calciatore si sottoporrà ai soliti esami di routine e poi lo staff medico deciderà se rispedirlo a Napoli o meno. Bisognerà poi capire se potrà scendere in campo alla ripresa del campionato contro il Milan (si gioca domenica 22 novembre 2020 alle ore 20:45 allo stadio San Paolo).