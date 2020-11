Pobega, lo Spezia vuole tenerlo: la rivelazione del presidente

Il centrocampista Tommaso Pobega già fa faville in Serie A. Lo Spezia proverà a trattenerlo ancora a lungo secondo il presidente.

Momento speciale per Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista di proprietà Milan è finito agli onori delle cronache sportive negli ultimi giorni.

Ieri una doppietta decisiva con la maglia dell’Under 21 italiana in Islanda. Prova super che fa il paio con le ultime prestazioni positive con lo Spezia, dove sta giocando in prestito.

C’è chi non è stupito del ‘magic moment’ di Pobega, visto che a Milanello più di un addetto ai lavori avrebbe voluto trattenere il classe ’99 nella rosa attuale del Milan.

Intanto il presidente dello Spezia, ovvero Stefano Chisoli, ha fatto sapere a Sky Sport di voler trattenere Pobega anche in futuro: “Tommaso è un giocatore importante, ci sta dando delle soddisfazioni. Futuro? Ne vogliamo discutere con il Milan prossimamente”.

Non così remota la possibilità che il prestito di Pobega possa essere esteso anche alla stagione 2021-22, soprattutto se gli spezzini dovessero ottenere la salvezza in questo campionato. Da escludere invece un riscatto a titolo definitivo, visto che il Milan considera il centrocampista un patrimonio assoluto in prospettiva futura.

