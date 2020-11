Calciomercato Milan, colpo Sucic a gennaio: pronta l’offerta

Il centrocampista Luka Sucic resta sempre nel mirino del Milan. A gennaio i rossoneri andranno all’assalto dell’austriaco.

In questa pausa dal campionato si parla spesso di mercato, dei piani e delle strategie future dei vari club per rinforzarsi in vista della sessione di gennaio 2021.

Il Milan potrebbe risultare tra i club più attivi, visto che la dirigenza non ha mai mancato di sottolineare la possibilità di arricchire la rosa a disposizione di mister Pioli.

Oltre ai diversi nomi che si fanno per difesa e attacco, il Milan potrebbe fare sul serio anche per un centrocampista, da ingaggiare già nel prossimo inverno.

Si tratta di Luka Sucic, nome già piuttosto noto alle cronache rossonere. Il classe 2002 del Salisburgo è uno dei migliori talenti austriaci in circolazione, nonché obiettivo diretto dei talent-scout milanisti.

Come riporta Tuttosport infatti, il Milan mantiene una doppia pista aperta con il Salisburgo. Trattative aperte per l’ungherese Dominik Szoboszlai e per il già citato Sucic.

Se per il ventenne trequartista la corsa è comunque complicata, vista l’ampia concorrenza estera, il Milan appare più fiducioso per Sucic. Pronta anche una prima proposta al club d’appartenenza, che verrà formulata nelle prossime settimane.

Da valutare ancora la soluzione migliore: acquistare Sucic ma lasciarlo fino a giugno a Salisburgo? Oppure portarlo immediatamente a Milanello? La verità arriverà entro gennaio.

