Milanello, allenamento annullato. Da domani squadra a Murelli

La positività al Covid di mister Stefano Pioli ha decretato l’annullamento dell’allenamento del sabato in casa rossonera.

La notizia della positività al Covid di Stefano Pioli ha stravolto i piani in casa rossonera. Come prevedibile il club ha annullato l’allenamento odierno a Milanello.

Letteralmente chiuso oggi il centro sportivo del Milan, così da evitare ulteriori contagi e focolai. La buona notizia, come riferito dal club sul sito ufficiale, è che gli altri tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo.

Da valutare la ripresa degli allenamenti nella giornata di domani, comunque a ranghi ridotti visti i diversi calciatori impegnati con le rispettive Nazionali.

La squadra sarà in mano a Giacomo Murelli, il vice di Pioli. Il secondo allenatore guiderà il Milan verso l’impegno di Napoli, previsto per domenica 22 novembre. Almeno finché il tecnico in carica non risulti nuovamente negativo al virus.

