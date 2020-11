Milan, Pioli positivo al Covid-19: il comunicato ufficiale

Stefano Pioli positivo al Covid. Nell’annuncio il Milan specifica che non ha sintomi e che gli altri tamponi sono negativi al coronavirus.

Il Milan ha messo una nota ufficiale per comunicare che Stefano Pioli ha contratto il Covid-19 e adesso è in isolamento domiciliare:

«AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio».

Solamente il tecnico rossonero è risultato positivo al coronavirus, mentre il resto della squadra è negativa dopo i tamponi effettuati. Niente allenamento oggi a Milanello. Il gruppo dovrebbe tornare a lavorare da lunedì pomeriggio per preparare Napoli-Milan.

