Milan, rinnovo Donnarumma: le cifre del possibile accordo

Il Milan e Gianluigi Donnarumma tra non molto potrebbero firmare il nuovo contratto. I dialoghi con Mino Raiola procedono positivamente.

La sosta per le nazionali può essere il periodo giusto per accelerare le trattative riguardanti i rinnovi di contratto. Il Milan ha due casi spinosi da risolvere: Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma.

In questo momento sembra più complicato negoziare il prolungamento dell’ex Bayer Leverkusen che del portiere campano. La volontà di quest’ultimo è quella di rimanere in maglia rossonera e non contempla assolutamente l’ipotesi di andarsene a parametro zero. Quindi, un accordo verrà trovato per allungare la scadenza contrattuale attualmente fissata a giugno 2021.

Calciomercato Milan news, Donnarumma verso il rinnovo?

Secondo quanto spiegato da calciomercato.com, il Milan e Donnarumma si stanno sempre più avvicinando al rinnovo. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti positivi tra la dirigenza e l’entourage del portiere. Le parti sono al lavoro per definire i dettagli necessari prima di arrivare alla firma fortemente voluta da Gigio.

Per quanto concerne l’ingaggio, Ivan Gazidis ha offerto 6,5 milioni di euro a stagione più bonus. L’agente Mino Raiola ne ha chiesti 7,5 e un’intesa può essere trovata a metà strada (7 milioni all’anno). Lo stipendio non sembra essere lo scoglio maggiore di questa trattativa.

Infatti, il nodo più impegnativo è il solito: la clausola di risoluzione. Non è un segreto la volontà di Raiola di inserirla nel nuovo contratto e di legarla alla qualificazione in Champions League. Il Milan su questo aspetto non è d’accordo con il procuratore di Donnarumma, però c’è fiducia nel raggiungimento di un’intesa completa in tempi brevi.

La società di via Aldo Rossi ha già pronta una bozza del nuovo contratto con scadenza nel 2024. L’obiettivo è di giungere alla fumata bianca entro Natale.

