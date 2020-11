Szoboszlai, Milan e non solo: quando deciderà il suo futuro

Continuano i rumors di calciomercato su Dominik Szoboszlai, stella del Red Bull Salisburgo e dell’Ungheria. Milan e altri club lo monitorano.

Difficilmente Dominik Szoboszlai continuerà a vestire la maglia del Red Bull Salisburgo nella prossima stagione. Club importanti lo hanno messo nel mirino e sicuramente un trasferimento si concretizzerà.

Se non già a gennaio 2021, certamente l’estate prossima il centrocampista offensivo ungherese cambierà squadra. Tra campionato, Europa League e Nazionale sta disputando una stagione di ottimo livello. È pronto per fare uno step nella sua carriera. Ha diverse opzioni e dovrà scegliere la migliore per il suo futuro.

LEGGI ANCHE -> Pobega, il Milan nel futuro: la strategia di Maldini

Calciomercato Milan, il punto su Szoboszlai

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul Szoboszlai confermando che ci sono più squadre sulle sue tracce. Si è parlato molto di Arsenal, però non è l’unica opzione e non vi è alcun accordo. Comunque i Gunners sono concretamente interessati.

Ci sono 4-5 club che hanno messo realmente nel mirino il talento ungherese e stanno monitorando la situazione. Il prezzo da 25 milioni di euro, stabilito dalla clausola di risoluzione inserita nell’attuale contratto, fa gola. Szoboszlai ora è totalmente concentrato sul campo e deciderà il suo futuro nei prossimi mesi.

Viene smentita l’esistenza di un’intesa con il Lipsia, altra squadra di proprietà della Red Bull. Confermato, invece, che il Milan aveva intavolato una trattativa la scorsa estate per provare a ingaggiarlo. Da capire se effettivamente Paolo Maldini e Frederic Massara si faranno avanti per il gioiello del Salisburgo.

Szoboszlai valuterà bene tutte le possibilità sul tavolo. L’offerta economica sull’ingaggio potrà avere un peso, però conteranno molto anche il progetto sportivo e le prospettive di crescita per il futuro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Brahim Diaz, messaggio al Milan: il riscatto è possibile