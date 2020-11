Calciomercato Milan, futuro Thuram: l’annuncio di Damiani

Parla il procuratore Oscar Damiani: “Thuram faticherebbe a venire in Italia”, ecco perché. Il giocatore del Borussia Moenchengladbach piace anche al Milan

Sembra essere giunta alla conclusione l’avventura al Borussia Moenchengladbach di Marcus Thuram. L’attaccante francese sta stupendo tutti ed è finito nel mirino dei grandi club. Anche il Milan ha mostrato interesse per il giocatore, figlio di Lilian, ma portarlo in rossonero non sarà per nulla facile.

I tedeschi per liberarlo chiedono non meno di 30 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche la Juventus. In merito ad un possibile approdo in Italia di Thuram ha parlato il procuratore Oscar Damiani: “Marcus è cresciuto molto, è un attaccante esterno che fa gol con grande prestanza fisica.

Andare via dalla Germania in questo momento è complicato – ammette ai microfoni di ‘Radio Sportiva’ – Faticherebbe a venire in Italia perché la Bundesliga o la Premier sono ancora superiori. Ma credo che sarebbe contento se arrivasse una chiamata da un grande club italiano”.

