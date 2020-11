Napoli-Milan, giallo Osimhen: le ultime sull’infortunio dell’attaccante

Non sono per nulla chiare le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Napoli, che affronterà il Milan, ieri è uscito in barella. Ecco le ultime sul suo infortunio

Arrivano notizie contrastanti sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, uscito in barella ieri nel corso della sfida contro la Sierra Leone, potrebbe stare fuori per alcune settimane, saltando così il match contro il Milan.

Dopo l’ottimismo delle scorse ore arrivano le parole del Ct della Nigeria, Roth, che non fanno certo ben sperare e che non lasciano tranquilli i tifosi del Napoli: “Osimhen ha riportato una lussazione alla spalla e starà fuori qualche settimana”, ha dichiarato a ESPN.

Dichiarazioni che avrebbero dovuto portare Osimhen nuovamente in Italia ma non è stato così; l’attaccante è infatti rimasto in ritiro con la sua nazionale. Nei prossimi giorni ne capiremo certamente di più.

LEGGI ANCHE: ALLARME GAGLIARDINI