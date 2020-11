Calciomercato Milan, due rivali all’assalto di Calhanoglu

A serio rischio la permanenza di Hakan Calhanoglu nel Milan. In arrivo le proposte di due squadre importanti di Serie A.

Il Milan è ancora fiducioso e ottimista sul fronte Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco deve rinnovare il contratto nelle prossime settimane, anche se le trattative non sono ancora entrate nel vivo.

I rossoneri non mollano e sono pronti a sedersi al tavolo con Gordon Stipic, suo procuratore. Eppure il rischio di perdere il numero 10 è più che concreto.

Lo scrive oggi Tuttosport, sottolineando come Stipic abbia già proposto il cartellino di Cahanoglu in giro per l’Europa, come pezzo pregiato a costo zero.

Inter e Juventus su Calhanoglu: ecco le offerte

Addirittura nelle ultime ore si sarebbero interessate a Calhanoglu due rivali dirette del Milan, le squadre forse più ‘odiate’ a livello sportivo in Italia.

Inter e Juventus sono pronte a tentare il calciatore turco in vista del nuovo anno. Sia Antonio Conte che Andrea Pirlo stimano molto Calhanoglu e sarebbero pronti ad inserirlo nei rispettivi scacchieri tattici.

I nerazzurri possono cedere Christian Eriksen a gennaio (occhio al PSG) e sostituirlo proprio con Calhanoglu. Non è da escludere una proposta di Beppe Marotta al Milan nella sessione invernale, così da anticipare la concorrenza.

La Juve invece è maggiormente accreditata ad ingaggiare il turco a giugno, a parametro zero. Ma può tornare di moda lo scambio con Federico Bernardeschi a gennaio, calciatore al momento fuori dalle gerarchie bianconere.

Il Milan attende mosse esterne, ma nel frattempo deve accelerare. Veder partire Calhanoglu verso una rivale diretta in campionato sarebbe più che deleterio. Senza dimenticare che all’estero club come Atletico Madrid e Manchester United lo hanno già messo nel mirino.

Situazione limite a via Aldo Rossi. Le prossime settimane saranno a dir poco determinanti.

LEGGI ANCHE -> CHI E’ MURELLI, IL GEMELLO DI PIOLI