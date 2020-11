Tuttosport – Milan terzo club italiano per valore di mercato

Il club rossonero è terzo nella classifica stilata oggi da Tuttosport, relativa a ricavi e valori delle squadre della massima serie italiana.

L’edizione odierna di Tuttosport ha stilato una classifica dei club di Serie A, in base all’attuale valore di mercato dei rispettivi marchi.

Una graduatoria che tiene conto non solo dell’effettivo valore delle rose, ma anche dei ricavi economici, dei risultati sul campo e del numero di tifosi su territorio nazionale.

Il Milan è al terzo posto di questa speciale classifica, vantando un valore attuale di 503 milioni di euro. Molto dipende dalla storia gloriosa del club e dai tantissimi supporter milanisti in giro per l’Italia e per il mondo.

Al primo posto ovviamente la Juventus, da nove anni campione d’Italia. Il suo valore di mercato è inarrivabile, pari a 992 milioni. Segue l’Inter a 678 milioni, in crescita grazie ai recenti ricavi in arrivo dalla Champions League.

Numeri discreti ma tutt’altro che esaltanti dunque per il Milan. Non a caso nel piano di Ivan Gazidis e della proprietà Elliott c’è in primis la crescita strutturale e finanziaria del brand, con nuove sponsorizzazioni e partnership. Ma sarà fondamentale anche il ritorno in Champions, competizione che manca ormai da più di sei anni.

LEGGI ANCHE -> ITALIA-POLONIA, LE FORMAZIONI DI OGGI