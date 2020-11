Calciomercato Milan, conferme dalla Spagna: colpo a parametro zero in difesa

Arrivano conferme importanti anche dalla stampa spagnola. Il Milan ha in pugno un nuovo difensore a costo zero.

Si fa un gran parlare in casa Milan di nuovi innesti per la difesa. C’è chi dice che già a gennaio prossimo i rossoneri sono pronti a chiudere per un giovane centrale.

I nomi di Kabak e Lovato sono i più gettonati, ma i ben informati hanno già scovato un presunto colpo low-cost del Milan per la prossima stagione.

I rossoneri avrebbero le mani su Andrea Cistana, giovane difensore classe ’97 del Brescia, attualmente ancora ai box per i postumi di un’operazione al ginocchio.

La conferma arriva dal potale iberico Todofichajes.com. Dalla Spagna parlano di un accordo vicino e probabile tra il Milan e gli agenti di Cistana, che tra l’altro è pronto a svincolarsi dal Brescia il prossimo 30 giugno.

Un acquisto a parametro zero che potrebbe far comodo al Milan, visto che si tratta di uno stopper valido, persino entrato nel giro della Nazionale maggiore prima del suo infortunio.

Il Milan poi deciderà se puntare immediatamente su Cistana, che ha bisogno di tempo per recuperare i ritmi migliori, oppure girarlo in prestito per fargli accumulare minutaggio e ancor più esperienza.

