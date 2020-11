Under 21, prima chiamata per il rossonero Colombo

Prima chiamata in azzurro per Lorenzo Colombo. Il 18enne attaccante del Milan ha ottenuto uno splendido riconoscimento.

Bel riconoscimento per il giovanissimo Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 del Milan è stato ufficialmente convocato dall’Under-21 italiana.

Prima chiamata tra gli azzurrini per Colombo, che è una delle new entry della squadra di mister Nicolato. Il rossonero, assieme a Pirola, Colpiani e Vignato, entra a far parte della rosa in vista di Italia-Svezia di mercoledì a Pisa.

Colombo è stato premiato così dallo staff azzurro dopo l’ottimo avvio di stagione con il Milan. Il diciottenne ha infatti realizzato già il suo primo gol in prima squadra contro il Bodo/Glimt in Europa League, oltre ad aver avuto spazio per la positività al Covid di Ibrahimovic.

