Milan, positività di Pioli al Covid confermata: le ultime news

Stefano Pioli è positivo al coronavirus. Dopo il test rapido, anche il nuovo tampone ha confermato la positività dell’allenatore del Milan.

Al Milan in questi mesi non sono mancati dei casi di positività al Covid-19. L’ultimo ha riguardato Stefano Pioli. Il club ha annunciato sabato mattina che l’allenatore è risultato positivo a un tampone rapido.

Oggi Sportmediaset conferma che il tecnico rossonero è positivo al coronavirus ed è in dubbio per Napoli-Milan, big match di domenica sera al San Paolo. Il tampone molecolare al quale si è sottoposto ha ribadito la positività di Pioli, che rimane in isolamento in attesa di guarigione.

Ovviamente l’allenatore emiliano rimane in contatto con il suo staff e la squadra. Oggi riprendono gli allenamenti a Milanello per preparare al meglio la difficile trasferta di Napoli. Anche senza Pioli, è necessario lavorare al meglio. Il gruppo non è completo, dato che che mancano i nazionali, però serve impegnarsi al massimo per riprendere bene la stagione dopo gli ultimi stop tra Serie A ed Europa League.

In attesa che Pioli possa tornare a Milanello, ci sarà il vice Giacomo Murelli a dirigere la squadra.

+++MILAN, CONFERMATA LA POSITIVITÀ AL COVID DI PIOLI: NIENTE NAPOLI+++

