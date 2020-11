Calciomercato Milan, futuro scritto per Kalulu: la situazione

Pierre Kalulu è pronto a lasciare il Milan a gennaio in prestito. Il terzino destro è chiuso dalla presenza di ben tre calciatori nel ruolo

C’è abbondanza sulla destra al Milan, dove il ‘proprietario’ della fascia è diventato Davide Calabria. In pochi – solo qualche mese fa – avrebbero scommesso sulla rinascita del terzino cresciuto nella Primavera.

Per Calabria, ora, è pronto il rinnovo, alle stesse cifre percepite attualmente. La situazione è completamente diversa per i colleghi del ruolo. Sulla destra i calciatori impiegabili da Stefano Pioli sono ben quattro:

Andrea Conti, come raccontato, se dovesse continuare a non giocare, potrebbe fare le valigie già a gennaio. Il Parma continua ad essere interessato e potrebbe tornare a farsi sotto.

Kalulu via in prestito

Altro calciatore con le valigie in mano è Pierre Kalulu. Il classe 2000, arrivato a parametro zero dopo l’avventura al Lione, difficilmente troverà spazio e durante il prossimo calciomercato una sua cessione a titolo temporaneo è certamente un’ipotesi più che concreta, magari in Serie A.

Il Milan crede nel potenziale del francese ma è ovvio che serva un processo di crescita da verificare sul campo. Si lavorerà in queste settimane per trovare la giusta sistemazione all’ex Lione.

LEGGI ANCHE: Colpo Szoboszlai: l’annuncio dell’agente