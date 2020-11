Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: l’agente fa un annuncio

Mátyás Esterházy, agente di Dominik Szoboszlai, fa chiarezza sul futuro del giocatore del Red Bull Salisburgo che piace molto anche al Milan.

Dominik Szoboszlai è tra i giocatori più chiacchierati di queste settimane. Il suo ottimo rendimento con Red Bull Salisburgo e Ungheria ha impressionati importanti club europei, pronti ad assicurarselo già nel mercato di gennaio 2021.

Nel contratto del centrocampista classe 2000 c’è una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro. Un prezzo che spinge diverse società a pensare di piazzare il colpo. Anche il Milan è indicato tra le pretendenti in corsa per il giocatore che già Zvonimir Boban aveva provato a portare a Milanello.

Szoboszlai, l’agente sul futuro del giocatore

Mátyás Esterházy, agente di Szoboszlai, a DIGI Sport ha parlato del futuro del talento ungherese: «Che Dominik cambi squadra a gennaio o in estate, la cosa più importante è che andrà in un posto dove pensiamo avrà una buona possibilità di giocare e una buona chance di continuare la sua curva di crescita che ha iniziato a Salisburgo. Perché per noi questa è la cosa più importante. Ovviamente, non sto rivelando un segreto quando dico che Dominik si sta avvicinando a lasciare il campionato austriaco».

Il progetto è fondamentale per Szoboszlai e il suo procuratore. Sceglierà la squadra nella quale avrà le prospettive migliori per crescere ancora e raggiungere obiettivi importanti. Si avvicina l’addio al Red Bull Salisburgo, dove ha già dimostrato tanto anche in ambito europeo. In questa edizione della Champions League ha fatto vedere di poter fare la differenza a livelli superiori rispetto a quello del campionato austriaco.

Il Milan monitora il calciatore, però la concorrenza è tanta. In Premier League e Liga ci sono società molto interessante al 20enne centrocampista. Attenzione anche al Lipsia, altro club di proprietà della Red Bull e che potrebbe essere un approdo naturale per proseguire la sua carriera prima di fare il grande salto in una big europea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, Conti potrebbe partire: la situazione