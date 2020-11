News Milan, da Baresi importante messaggio a Donnarumma | VIDEO

Franco Baresi ha concesso una bella intervista a Milan TV e ha affrontato diversi temi interessanti. La leggenda rossonera è partita dal commentare il suo recente nuovo incarico da vice-presidente, ha ringraziato il club e i tifosi auspicando di dare il proprio contributo.

Baresi si è poi espresso favorevolmente alla costruzione di un nuovo stadio e ha smentito l’ipotesi di una candidatura in politica per diventare candidato sindaco di Milano. Passando al calcio giocato, ha commentato la crescita della squadra di Stefano Pioli dopo il lockdown.

La leggenda del Milan ha elogiato Gigio Donnarumma, che ritiene un portiere di grande valore e in grado di diventare un punto di riferimento in rossonero. Buone parole pure per Sandro Tonali, arrivato in un grande club dopo l’esperienza al Brescia e che va aspettato perché il talento c’è. Positivi anche i commenti per Davide Calabria, che ha ritrovato convinzione e prestazioni di livello.

Baresi soddisfatto della vittoria del Milan nell’ultimo derby contro l’Inter. Vincere match così dà tanta fiducia per il futuro. Il vice-presidente rossonero è contento di come Pioli guida la squadra, allenatore bravo anche a livello umano oltre che su quello tecnico-tattico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elliott risponde all’inchiesta di Report: “Siamo noi i proprietari del Milan”