Calciomercato Milan, Maldini ha una strategia per Rovella

Il piano di Maldini e Massara per provare a strappare Nicolò Rovella al Genoa ed alle altre concorrenti in Serie A.

Tra i talenti italiani che stanno sbocciando nella stagione in corso c’è da segnalare un ragazzo scuola Genoa, che fa già parlare molto di sé.

Si tratta di Nicolò Rovella. Classe 2001, lombardo doc viste le origini di Segrate, il centrocampista si sta facendo apprezzare sia con il Genoa che con l’Under-21 azzurra.

Su di lui già si parla dell’interesse concreto di tre big italiane. L’Inter, la Juventus e la Roma lo avrebbero messo nel mirino, provando a sfruttare la scadenza di contratto con il Genoa a giugno 2021.

Il d.s. ligure Faggiano ha già fatto intendere come sarà difficile per il suo club riuscire a strappare un nuovo accordo contrattuale. Dunque il destino di Rovella è sicuramente altrove.

Maldini vuole Rovella: assalto del Milan a gennaio

Il Milan, secondo Calciomercato.com, non sta a guardare. I rossoneri sono sempre interessati ed in prima linea nella caccia ai giovani talenti italiani ed internazionali.

Il profilo di Rovella piace eccome dalle parti di via Aldo Rossi. Ma il club attualmente è considerato in ritardo, visto che le suddette rivali hanno già mosso i primi passi.

Ma Paolo Maldini ed il suo braccio destro Ricky Massara sono pronti ad una strategia alternativa. Il Milan potrebbe provare l’assalto a Rovella già nel mercato di riparazione, così da anticipare la concorrenza.

Il Genoa sarebbe a quel punto ben felice di cedere in maniera onerosa il 19enne, visto che il presidente Preziosi non intende lasciarlo partire a costo zero, senza alcuna plusvalenza.

I rossoneri proveranno ad inserirsi in questo modo, ma tutto dipenderà dalle proposte contrattuali. Non è da escludere che Juventus (in pole), Inter o Roma abbiano già presentato l’offerta di ingaggio all’agente di Rovella, così da bruciare i tempi.