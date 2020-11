Szoboszlai al Milan, il ct dell’Ungheria: “Era quasi fatta”

Il commissario tecnico della Nazionale ungherese ha parlato di Szoboszlai, accostandolo nuovamente ai club italiani.

Il futuro di Dominik Szoboszlai sarà forse in Serie A. Il centrocampista del Salisburgo è infatti richiestissimo sul mercato italiano, da più di un club di alto rango.

Il classe 2000 sta facendo impazzire tutti, per le sue prestazioni eccellenti in Champions League e anche con la maglia della Nazionale ungherese, trascinata all’Europeo proprio da Szoboszlai.

A parlare del suo futuro c’ha pensato proprio Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria che ha apprezzato da vicino i progressi del ventenne fantasista.

Rossi, interpellato dall’emittente Radio Punto Nuovo, ha fatto capire come l’Italia sia da tempo nel destino di Szoboszlai.

Il c.t. ha ricordato che il Milan (e non solo) ha provato già a prenderlo durante la scorsa stagione: “Szoboszlai? Fu già molto vicino al Milan quando si parlava dell’arrivo di Ragnick come manager, ma anche il Napoli si è interessato”.

I rossoneri quindi, se avessero scelto Ralf Rangnick come uomo da cui ripartire, avrebbero probabilmente già ingaggiato il classe 2000, scoperto proprio dal dirigente tedesco.

“Se dovesse realmente arrivare in Italia, sono sicuro che Dominik si completerebbe nel breve” – ha concluso Rossi, dando un suggerimento al suo giovane calciatore.

Szoboszlai resta nel mirino di Milan e Napoli, tra i club maggiormente interessati a lui in Europa. La clausola da 25 milioni di euro non rappresenta un ostacolo, ma la spunterà la società che per prima riuscirà a convincere Szoboszlai ed i suoi agenti sulla validità del progetto tecnico e dell’offerta economica.