Milan, infortunio Rafael Leao in Nazionale: le ultime news

Rafael Leao ha accusato un problema fisico con il Portogallo Under 21, ma non sembra nulla di grave. L’infortunio verrà valutato dal Milan.

Piccolo allarma per il Milan dal “fronte” nazionali. Infatti, ieri sera nel secondo tempo di Portogallo-Olanda Under 21 c’è stato un infortunio per Rafael Leao.

L’attaccante rossonero era subentrato al 46′ e la sua partita è durata solamente 37 minuti. Ha dovuto lasciare il campo per un problema fisico e ovviamente ciò ha fatto preoccupare. Al termine del match, però, il giocatore ha pubblicato una storia Instagram nella quale appare sorridente e la sensazione è che si sia trattato di un infortunio lieve.

Nelle prossime ore ne dovremmo sapere di più. Al ritorno in Italia verrà fatta maggiore chiarezza sulle sue condizioni. Ovviamente Stefano Pioli conta sulla presenza di Rafael Leao per Napoli-Milan, big match della prossima giornata di campionato. Un calciatore con le sue caratteristiche può fare molto male alla difesa di Gennaro Gattuso.