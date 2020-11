Saelemaekers: “Contento per la fiducia. Vinciamo per il mister”

Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per parlare di se stesso e della crescita della squadra finora. Ecco le sue dichiarazioni.

Intervista anche per Alexis Saelemaekers, intervenuto ai microfoni di Milan TV. L’esterno belga ha parlato molto di se stesso e della sua crescita: “Per me è importante fare gol, è la cosa più importante. Ed è il modo migliore per aiutare i miei compagni. Posizione? Mi piace giocare davanti, ora mi inserisco più di prima“.

Sul lavoro di Pioli: “Ha fatto un grande lavoro e vogliamo vincere anche per lui. Ho la fiducia del mister e questo è importante. Sono contento. Spero di migliorare ogni giorno e di poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore“.

Sulla crescita della squadra: “Cresciamo giorno dopo giorno, si vede che siamo più in fiducia adesso e siamo più forti. Conosciamo tutti il Napoli e l’importanza di questa sfida, siamo pronti. Intesa con Calabria? La Nazionale dà fiducia ad entrambi. Spero che entrambi faremo bene domenica e per il resto dell’anno”.