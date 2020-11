Calciomercato Milan, aumenta la concorrenza per Nuno Mendes

Il Milan è sulle tracce di Nuno Mendes. Il difensore classe 2002 dello Sporting è da tempo sul taccuino dei rossoneri ma anche di altri club

Nuno Mendes è uno dei giovani talenti finiti nel mirino del Milan. Il nome del difensore dello Sporting è da tempo sul taccuino del club rossonero: piace parecchio soprattutto a Massara ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile.

Il classe 2002 – come riporta ‘A Bola’ – ha una schiera di squadre sulle sue tracce e tra queste c’è anche la Juventus, oltre che il Milan.

Leggi anche:

La Premier sulle tracce di Mendes

Il giocatore, capace di disimpegnarsi al centro così come terzino sinistro, interessa anche in Premier League, con Arsenal Manchester United, Newcastle e Wolves, pronte a presentare un’offerta allo Sporting.

Massara in passato ha già avuto dei contatti con i portoghesi ma di fronte alla clausola di 70 milioni di euro per il Milan sarà difficile trattare, così come per gli altri club, che possono comunque avere una disponibilità economica migliore.