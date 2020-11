Infortunio Rafael Leao, tegola per il Milan: quante partite salterà

La sosta nazionali ha restituito al Milan un Rafael Leao infortunato e costretto a saltare alcuni match. Ecco le condizioni del giocatore.

Brutta notizia per il Milan: l’infortunio di Rafael Leao è più grave del previsto. Infatti, l’attaccante ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra con il Portogallo Under 21.

Ieri si è sottoposto agli esami strumentali e hanno fatto emergere questo scenario. Una tegola per Stefano Pioli, che non potrà convocarlo per il big match Napoli-Milan e non lo avrà a disposizione neppure contro il Lille e la Fiorentina. Tra dieci giorni il giovane portoghese dovrà effettuare un nuovo controllo.

Verso Napoli-Milan: out Leao, gioca Rebic

L’assenza di Rafael Leao spalanca la porta al ritorno da titolare di Ante Rebic, la cui condizione fisica è migliorata durante la sosta nazionali. Il croato è rimasto a lavorare a Milanello e sembra pronto per essere impiegato dal primo minuto.

Un suo rientro nella formazione iniziale è molto importante per il Milan. Proprio Rebic è stato il capocannoniere della squadra nella passata stagione. I suoi gol e le sue giocate sono state più volte decisive. La svolta è avvenuta da gennaio, in particolare dal match di San Siro contro l’Udinese quando realizzò una doppietta fondamentale per vincere.

Con Leao fuori, potrebbe avere più spazio anche Jens Petter Hauge. Il giovane norvegese finora ha avuto poco spazio e ha voglia di veder aumentare il suo minutaggio in campo. Si sta ancora ambientando e deve imparare molto, però spera di avere maggiori chance di dimostrare il suo talento.