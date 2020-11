Milan, Saelemaekers: “Scudetto? Possiamo fare qualcosa di importante”

Il centrocampista belga del Milan ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dei suoi obiettivi con la maglia rossonera.

La redazione di Sportmediaset ha mandato in onda oggi un’intervista realizzata con il centrocampista esterno Alexis Saelemaekers.

Il belga, giunto al Milan nel gennaio scorso, si è già guadagnato la fiducia dell’ambiente. Non a caso Saelemaekers è titolare fisso, uno dei fedelissimi cresciuti sotto la guida di mister Pioli.

Saelemaekers ha parlato subito del suo momento positivo: “Sento tanta fiducia da parte del mister, è molto importante pe qualsiasi giocatore. Mi sto allenando bene perché mi trovo sempre meglio qui”.

Sul Milan di oggi e gli obiettivi stagionali: “Siamo una squadra diversa rispetto ad alcuni mesi fa. Stiamo bene e andiamo a Napoli per vincere. Lo scudetto? Ci siamo, possiamo fare qualcosa di importante. Ma va affrontata una partita alla volta”.

Infine il classe ’99 ha commentato così il momentaneo avvicendamento in panchina: “In bocca a lupo a mister Pioli, domenica vinciamo anche per lui. Bonera ha lavorato molto bene in settimana, è pronto per allenare”.