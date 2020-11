Memories – Napoli-Milan 1-2: Robinho e Ibra per l’ultima vittoria al San Paolo

Torna la rubrica di MilanLive.it sui precedenti storici della squadra rossonera in campionato, stavolta contro il Napoli.

Il Milan domenica affronterà il Napoli allo stadio San Paolo, con un obiettivo chiaro: mantenere la testa della classifica di Serie A.

I rossoneri non hanno un buon trend recente in casa dei partenopei. Non a caso l’ultima vittoria in Serie A risale a quasi esattamente dieci anni fa.

La redazione di MilanLive.it torna a raccontare oggi i migliori precedenti del Milan contro l’avversaria di turno, riproponendo proprio quel successo in casa del Napoli.

Leggi anche > Il Milan vuole il ‘nuovo Savicevic’

Napoli-Milan, dieci anni fa l’ultima vittoria rossonera

La gara in questione risale esattamente al 25 ottobre 2010. Il Milan giocava in casa del Napoli la gara valida per l’ottava giornata di campionato.

Una sfida tra due squadre in forma: il Milan di mister Allegri, già proiettato verso la vittoria del titolo contro il Napoli di Mazzarri, squadra arcigna e letale in attacco.

I rossoneri però diedero subito prova di forza e concentrazione massima al San Paolo. Al 22′ del primo tempo arrivava il vantaggio ospite con Robinho, abile a sfruttare un cross basso di Oddo e indirizzarlo sul secondo palo.

Il Napoli però disputava una seconda fase di tempo aggressiva a dir poco: Hamsik e Cavani impensierivano spesso e volentieri la porta di Abbiati.

Nella ripresa il Milan riusciva ad affondare il colpo del ko: Ibrahimovic, all’epoca alla prima esperienza rossonera, correggeva in rete di testa un altro assist di Oddo per il 2-0.

Pochi minuti dopo la magia di Lavezzi riportava il Napoli in partita. Ma la qualità e la maturità del Milan faceva in modo di blindare il risultato. 2-1 il finale per la banda di Allegri.

Il tabellino di Napoli-Milan 1-2:

NAPOLI: De Sanctis, Grava, Aronica, Campagnaro, Maggio (68′ Yebda), Pazienza, Gargano (84′ Dumitru), Dossena, Hamsik (70′ Sosa), Lavezzi, Cavani. All. Mazzarri

MILAN: Abbiati, Bonera, Nesta, Sokratis, Antonini (12′ pt Oddo), Gattuso, Pirlo, Boateng, Robinho, Pato, Ibrahimovic (75′ Seedorf). All. Allegri

Arbitro: Rizzoli di Bologna

Marcatori: 22′ Robinho, 72′ Ibrahimovic, 78′ Lavezzi