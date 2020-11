Il Siviglia cerca un terzino: occasione dal Milan

Il Siviglia può tornare sul mercato per acquistare un terzino destro, che possa dare il cambio a Navas. Piaceva Calabria ma può esserci l’idea Conti

Jesus Navas, che domani compirà 35 anni, è ancora il titolare della fascia destra del Siviglia. Il club spagnolo in estate ha cercato un’alternativa all’esperto terzino spagnolo, senza però trovarla.

Si è fatto, con insistenza, il nome di Davide Calabria, che però alla fine è rimasto al Milan, prendendosi il posto da titolare, con prove più che convincenti.

Un nuovo tentativo da parte degli andalusi a gennaio per il rossonero non è da escludere ma ad oggi il Milan non ha alcuna intenzione di cederlo.

Anzi, in questi giorni, si è parlato di un possibile prolungamento del contratto alle stesse cifre. Calabria sta crescendo parecchio e vuole farlo con addosso i suoi colori preferiti.

Idea Conti per il Siviglia

Come dicevamo, è molto probabile che il Siviglia a gennaio torni a cercare un terzino destro visto che con l’assenza di Navas, Lopetegui ha adatto Ocampos e ora potrebbe spostare a destra Koundé.

Milan e Siviglia, con l’affare Suso ma non solo, hanno dimostrato di avere ottimi rapporti e se per Calabria le porte sembrano chiuse lo stesso non si può dire per Andrea Conti.

L’italiano è chiuso appunto da Calabria ma anche da Dalot. A gennaio valuterà le offerte che arriveranno: il Parma potrebbe tornare a farsi sotto ma l’ex Atalanta può certamente essere un’idea anche per il Siviglia. La cessione di Conti potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.